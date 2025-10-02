«Наиграются — и надоело»: Сердобольная россиянка держит дома 50 экзотических животных

Хозяйка домашнего зоопарка из Воскресенска Ирина Калинина содержит в двухкомнатной квартире около 50 экзотических животных, включая карликового козлика, трёх обезьян, пауков, рептилий и редких птиц. Женщина рассказала, что многие питомцы были подброшены и нуждались в спасении, однако их содержание требует специального микроклимата, дорогого питания и узкопрофильных ветеринаров.

«К сожалению, некоторые то ли стесняются, то ли боятся отказа и подбрасывают экзотов. Наиграются и всё — надоело. А животные ухода требуют. И вложений», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

Ирина профессионально занимается животными 18 лет, совмещая уход за питомцами с организацией выездных выставок и социальной работой. Бывший акушер помогает пенсионерам, детям-сиротам и пациентам реабилитационных центров, проводя зоотерапию с участием экзотических животных.

Несмотря на любовь к питомцам, женщина предупреждает о необходимости взвешенного подхода к содержанию экзотов. По её словам, такие животные требуют не только значительных финансовых затрат, но и специальных знаний, а также готовности к поиску редких специалистов.

Напомним, ранее в России пересмотрели список животных, которых гражданам запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Документ начал действовать с 1 сентября 2025 года и будет актуален в течение шести лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый перечень включает 121 вид животных.