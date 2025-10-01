Постньюс: Нелегальная торговля экзотическими животными в РФ превысила легальную

В России объёмы нелегальной торговли экзотическими животными превысили легальный рынок. Об этом «Постньюс» сообщил экономист Александр Цыганов.

По его словам, теневой оборот оценивается в сотни миллионов рублей. Основная причина — ограниченный круг покупателей и коллекционеров, а также нелегальная природа большинства сделок, особенно при перевозке животных через границу.

В Минприроды «Постньюс» рассказали, что ведомство совместно с другими структурами готовит новые меры. Рассматривается возможность блокировки объявлений о продаже в интернете и ужесточение ответственности как для продавцов, так и для площадок, где размещают такие предложения.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Власти считают, что это поможет защитить питомцев и упорядочить рынок. Однако эксперты предупреждают: спрос останется, и часть зообизнеса уйдёт ещё глубже в тень.