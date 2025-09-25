Вслед за Рианной и Региной Тодоренко многодетной мамой стала и капибара из Московского зоопарка
Две капибары родились в Московском зоопарке
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
В Московском зоопарке пополнение — у самки капибары по кличке Малая родились два детёныша. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.
«Вечером 18 сентября опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора-два часа», — говорится в сообщении.
Роды прошли благополучно, но пол новорождённых пока не определили. Для Малой это уже десятый и одиннадцатый малыш. Ранее она рожала в феврале этого года. Сейчас в зоопарке живут самец Кузьма, трое старших детенышей Малой, а также новорождённые. Остальной молодняк отправили в другие зоопарки.
Напомним, сегодняшний день стал богатым на известия о пополнении. Так, многодетными мамами также стали певица Рианна и телеведущая Регина Тодоренко. Рианна родила долгожданную девочку, которую назвала Рокки Айриш Мэйерс — в честь своего партнёра и отца малышки Асапа Рокки. Тодоренко так же, как и Рианна, стала трижды мамой. У неё и певца Влада Топалова родился сын. Его имя пока не раскрывается.
