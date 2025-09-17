Владимир Путин
17 сентября, 07:33

Московский зоопарк показал первый рисунок панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша из Московского зоопарка создала свою первую в жизни картину. Произведение искусства, вызвавшее умиление у подписчиков, опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«Первый рисунок Катюши», — написала Акулова в Telegram-канале.

Руководитель зоосада опубликовала фотографию, на которой утомлённая после творческого процесса Катюша демонстрирует художественную работу. Панда применила зелёный, фиолетовый и оранжевый цвета, которые создают выразительный контраст с белой основой холста. Преданные поклонники чёрно-белой красавицы высоко оценили её виденье современного искусства.

В этом году Катюше исполнилось 2 года. В честь этого в зоопарке проходили торжественные мероприятия, панду также окружили лакомствами и подарками. Когда Катюша достигнет определённого возраста, ей начнут искать жениха для размножения.

