Панде Катюше из Московского зоопарка найдут «жениха»
Акулова: Панде Катюше из Москвы найдут пару для размножения
Панда Катюша. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Для большой панды Катюши в будущем подберут подходящего жениха. Это произойдёт, когда животное достигнет определённого возраста, необходимого для создания пары. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Пишет РИА «Новости».
«Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У неё прекрасная наследственность и по достижении определённого возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару», — рассказала Акулова.
В конце апреля этого года Катюша начала жить отдельно от своей матери Диндин. Это связано с естественным процессом взросления — самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию, что свидетельствует о её взрослении.
Московский зоопарк продолжает тщательно следить за развитием молодой панды, готовя её к будущей роли в программе по сохранению этого редкого вида животных. Катюша обладает отличной наследственностью, что делает её ценной участницей международной программы разведения больших панд.
Ранее сообщалось, что панда Катюша успешно привыкает к самостоятельной жизни после разлуки с матерью Диндин. Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что она активно ест и имеет насыщенный график дня. Видео с любимицей публики размещено в телеграм-канале зоопарка.