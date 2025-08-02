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2 августа, 19:01

Панде Катюше из Московского зоопарка найдут «жениха»

Акулова: Панде Катюше из Москвы найдут пару для размножения

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Для большой панды Катюши в будущем подберут подходящего жениха. Это произойдёт, когда животное достигнет определённого возраста, необходимого для создания пары. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Пишет РИА «Новости».

«Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У неё прекрасная наследственность и по достижении определённого возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару», — рассказала Акулова.

В конце апреля этого года Катюша начала жить отдельно от своей матери Диндин. Это связано с естественным процессом взросления — самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию, что свидетельствует о её взрослении.

Московский зоопарк продолжает тщательно следить за развитием молодой панды, готовя её к будущей роли в программе по сохранению этого редкого вида животных. Катюша обладает отличной наследственностью, что делает её ценной участницей международной программы разведения больших панд.

Панда Катюша съехала от мамы Диндин из-за битв за территорию
Панда Катюша съехала от мамы Диндин из-за битв за территорию

Ранее сообщалось, что панда Катюша успешно привыкает к самостоятельной жизни после разлуки с матерью Диндин. Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что она активно ест и имеет насыщенный график дня. Видео с любимицей публики размещено в телеграм-канале зоопарка.

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Анастасия Никонорова
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