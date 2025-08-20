Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 13:45

Игрушку изучила и полдник получила: Панде Катюше вручили новый сюрприз ко дню рождения

Панде Катюше подарили бамбуковый цветик-семицветик

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Зоологи Московского зоопарка парка вновь проявили недюжинную фантазию. Сегодня утром панде Катюше вручили особенный подарок — изящный цветок, искусно собранный из её любимого лакомства, бамбука. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.

Видео © Telegram / Московский зоопарк

Катюша, недолго думая, сразу принялась с аппетитом его есть, совместив приятное с полезным: и игрушку изучила, и полдник получила.

Кстати, недавно Life.ru писал, что панда Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой и подарить Катюше брата или сестру. Однако и сама малышка совсем скоро достигнет возраста, необходимого для создания пары. Ранее мы писали, что команда Московского зоопарка ведёт активную подготовку к знаменательному событию — 24 августа знаменитой питомице исполнится два года.

Александра Мышляева
