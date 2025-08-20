Игрушку изучила и полдник получила: Панде Катюше вручили новый сюрприз ко дню рождения

Зоологи Московского зоопарка парка вновь проявили недюжинную фантазию. Сегодня утром панде Катюше вручили особенный подарок — изящный цветок, искусно собранный из её любимого лакомства, бамбука. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.