Игрушку изучила и полдник получила: Панде Катюше вручили новый сюрприз ко дню рождения
Панде Катюше подарили бамбуковый цветик-семицветик
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Зоологи Московского зоопарка парка вновь проявили недюжинную фантазию. Сегодня утром панде Катюше вручили особенный подарок — изящный цветок, искусно собранный из её любимого лакомства, бамбука. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.
Видео © Telegram / Московский зоопарк
Катюша, недолго думая, сразу принялась с аппетитом его есть, совместив приятное с полезным: и игрушку изучила, и полдник получила.
Кстати, недавно Life.ru писал, что панда Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой и подарить Катюше брата или сестру. Однако и сама малышка совсем скоро достигнет возраста, необходимого для создания пары. Ранее мы писали, что команда Московского зоопарка ведёт активную подготовку к знаменательному событию — 24 августа знаменитой питомице исполнится два года.