19 августа, 13:16

Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше в Московском зоопарке

Обложка © Telegram/Московский зоопарк

Сотрудники Московского зоопарка активно готовятся к празднованию знаменательной даты — 24 августа знаменитой панде Катюше исполнится ровно два года. В преддверии праздника чёрно-белая красавица получила весьма необычный подарок — бамбуковую балалайку. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.

Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше. Видео © Telegram/Московский зоопарк

В приложенном к сообщению видеоролике запечатлено, как Катюша с явным интересом берёт балалайку в свои лапы. Сначала она попыталась «настроить» инструмент, затем с любопытством обнюхала его, и, наконец, приступила к его исследованию, разбирая на составляющие.

Кстати, накануне Катюше подарили телескоп. Всего же праздновать день рождения юной панды в зоопарке будут целую неделю.

Московский зоопарк поздравил панду Жуи с днём рождения, подготовив сюрприз
Кстати, недавно Life.ru писал, что у Катюши может появиться братик или сестричка — ведь Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой. Дело в том, что организм животного находится в активной перестройке и готовится к возможному материнству. Между тем, и сама Катюша совсем скоро достигнет возраста, необходимого для создания пары.

Николь Вербер
