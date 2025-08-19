Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше в Московском зоопарке

Сотрудники Московского зоопарка активно готовятся к празднованию знаменательной даты — 24 августа знаменитой панде Катюше исполнится ровно два года. В преддверии праздника чёрно-белая красавица получила весьма необычный подарок — бамбуковую балалайку. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.

Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше. Видео © Telegram/Московский зоопарк

В приложенном к сообщению видеоролике запечатлено, как Катюша с явным интересом берёт балалайку в свои лапы. Сначала она попыталась «настроить» инструмент, затем с любопытством обнюхала его, и, наконец, приступила к его исследованию, разбирая на составляющие.

Кстати, накануне Катюше подарили телескоп. Всего же праздновать день рождения юной панды в зоопарке будут целую неделю.