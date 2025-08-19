Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше в Московском зоопарке
Обложка © Telegram/Московский зоопарк
Сотрудники Московского зоопарка активно готовятся к празднованию знаменательной даты — 24 августа знаменитой панде Катюше исполнится ровно два года. В преддверии праздника чёрно-белая красавица получила весьма необычный подарок — бамбуковую балалайку. Об этом пишут в официальном Telegram-канале столичного зоосада.
Бамбуковую балалайку подарили панде Катюше. Видео © Telegram/Московский зоопарк
В приложенном к сообщению видеоролике запечатлено, как Катюша с явным интересом берёт балалайку в свои лапы. Сначала она попыталась «настроить» инструмент, затем с любопытством обнюхала его, и, наконец, приступила к его исследованию, разбирая на составляющие.
Кстати, накануне Катюше подарили телескоп. Всего же праздновать день рождения юной панды в зоопарке будут целую неделю.
Кстати, недавно Life.ru писал, что у Катюши может появиться братик или сестричка — ведь Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой. Дело в том, что организм животного находится в активной перестройке и готовится к возможному материнству. Между тем, и сама Катюша совсем скоро достигнет возраста, необходимого для создания пары.