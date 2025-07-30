«Организм перестраивается»: Панда Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой

Панда Диндин может снова стать мамой уже в следующем году. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, организм животного находится в активной перестройке и готовится к возможному материнству.

«Характер у Диндин немножечко поменялся. Она стала ещё строже, она серьёзная деловая дама у нас. Сейчас её организм полностью перестраивается, и мы видим, что в следующем году она уже готова стать ещё раз мамой. Если китайские партнёры наши разрешат, то они (панды Диндин и Жуи. — Прим. Life.ru) в следующем году будут соединены», — рассказала Акулова во время церемонии вручения подарка Диндин в честь её дня рождения.

Как уточнила глава зоосада, подготовка ведётся в тесном взаимодействии с китайскими коллегами в рамках совместной научной программы. В работе участвуют ветеринарные врачи, представители природоохранных структур и сотрудники реабилитационных центров. Они регулярно консультируют и направляют российских специалистов по всем вопросам содержания и здоровья панд.