«Организм перестраивается»: Панда Диндин из Московского зоопарка может снова стать мамой
Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь стать мамой в следующем году
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Панда Диндин может снова стать мамой уже в следующем году. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, организм животного находится в активной перестройке и готовится к возможному материнству.
«Характер у Диндин немножечко поменялся. Она стала ещё строже, она серьёзная деловая дама у нас. Сейчас её организм полностью перестраивается, и мы видим, что в следующем году она уже готова стать ещё раз мамой. Если китайские партнёры наши разрешат, то они (панды Диндин и Жуи. — Прим. Life.ru) в следующем году будут соединены», — рассказала Акулова во время церемонии вручения подарка Диндин в честь её дня рождения.
Как уточнила глава зоосада, подготовка ведётся в тесном взаимодействии с китайскими коллегами в рамках совместной научной программы. В работе участвуют ветеринарные врачи, представители природоохранных структур и сотрудники реабилитационных центров. Они регулярно консультируют и направляют российских специалистов по всем вопросам содержания и здоровья панд.
Акулова также подчеркнула, что Диндин проявила себя как исключительно заботливая мать при воспитании панды Катюши. По словам директора зоосада, та передала дочери все необходимые инстинкты так, как это происходило бы в дикой природе, полностью без вмешательства человека. Благодаря этому, российская сторона, по мнению Акуловой, выполнила программу природоохранного сотрудничества с КНР на все 100 процентов — и получила высокую оценку от китайских зоологов.
Тем временем панда Катюша осваивает самостоятельную жизнь после того, как разъехалась со своей мамой Диндин в разные вольеры. Сотрудники зоосада Москвы отмечают её хороший аппетит и активный распорядок дня.