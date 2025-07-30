Московский зоопарк поздравил панду Жуи с днём рождения, подготовив сюрприз
В Московском зоопарке отметили день рождения большой панды Жуи, которому исполнилось 9 лет. Сотрудники зоопарка подготовили для него специальный подарок — модель солнечной системы с угощениями. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.
Панде Жуи из Московского зоопарка исполнилось 9 лет. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Киперы разместили на помосте модели лакомства в виде веток бамбука, а у основания солнечной системы самца ждали сочные ростки бамбука и морковь.
В честь дня рождения Жуи, отца Катюши, в зоопарке подготовили праздничную программу для посетителей, включающую шествие китайского дракона, танцевальные номера, лекции, игры, экскурсии, мастер-классы и беседы с киперами.
Ранее в Московском зоопарке поздравили Степана с Международным днём тигра. Хищнику подарили муляж козла из мешковины и шкуры, кусок отборной говядины и коробку с запаховым обогащением среды. Степан — представитель амурских тигров, которые являются самым крупным подвидом семейства кошачьих и обитают на Дальнем Востоке. Долгое время они находились под угрозой исчезновения.
Обложка © Telegram / Московский зоопарк