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29 июля, 22:11

Московский зоопарк поздравил панду Жуи с днём рождения, подготовив сюрприз

В Московском зоопарке отметили день рождения большой панды Жуи, которому исполнилось 9 лет. Сотрудники зоопарка подготовили для него специальный подарок — модель солнечной системы с угощениями. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Панде Жуи из Московского зоопарка исполнилось 9 лет. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Киперы разместили на помосте модели лакомства в виде веток бамбука, а у основания солнечной системы самца ждали сочные ростки бамбука и морковь.

В честь дня рождения Жуи, отца Катюши, в зоопарке подготовили праздничную программу для посетителей, включающую шествие китайского дракона, танцевальные номера, лекции, игры, экскурсии, мастер-классы и беседы с киперами.

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Ранее в Московском зоопарке поздравили Степана с Международным днём тигра. Хищнику подарили муляж козла из мешковины и шкуры, кусок отборной говядины и коробку с запаховым обогащением среды. Степан — представитель амурских тигров, которые являются самым крупным подвидом семейства кошачьих и обитают на Дальнем Востоке. Долгое время они находились под угрозой исчезновения.

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Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Антон Голыбин
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