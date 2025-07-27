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27 июля, 10:36

Обезьяньи нежности: Орангутаны в Московском зоопарке устроили семейный пикник на траве

В Московском зоопарке сняли, как орангутаны отдыхают на солнце

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась умилительным видео, на котором орангутаны нежатся на солнышке. На кадрах две обезьяны с явным удовольствием катаются по траве, переворачиваются и просто отдыхают, подставив мордочки теплым лучам.

Московские орангутаны устроили семейный пикник на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Зоопарк регулярно публикует забавные моменты из жизни своих подопечных, но эти кадры особенно тронули подписчиков. Многие отметили, что обезьяны выглядят совсем как люди, когда те ленятся в выходной день.

«Идеальный выходной должен проходить так!» — написала Акулова под постом.

Умер один из любимых обитателей Московского зоопарка красная панда Рыжик
Умер один из любимых обитателей Московского зоопарка красная панда Рыжик

Ранее в Московском зоопарке показали, как панду Диндин спасают от жары. Она получает освежающее угощение — особое мороженое, не содержащее сахара. Десерт готовят из её любимых ингредиентов: бамбука, моркови и яблок. Смесь замораживают в специальной форме и подают на палочке, как классическое мороженое.

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Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Александра Мышляева
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