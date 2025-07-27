Обезьяньи нежности: Орангутаны в Московском зоопарке устроили семейный пикник на траве

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась умилительным видео, на котором орангутаны нежатся на солнышке. На кадрах две обезьяны с явным удовольствием катаются по траве, переворачиваются и просто отдыхают, подставив мордочки теплым лучам.

Московские орангутаны устроили семейный пикник на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Зоопарк регулярно публикует забавные моменты из жизни своих подопечных, но эти кадры особенно тронули подписчиков. Многие отметили, что обезьяны выглядят совсем как люди, когда те ленятся в выходной день.

«Идеальный выходной должен проходить так!» — написала Акулова под постом.