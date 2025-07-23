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22 июля, 22:35

Умер один из любимых обитателей Московского зоопарка красная панда Рыжик

Красная панда Рыжик. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Красная панда Рыжик. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Скончался один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка – красная панда по имени Рыжик. Ему было почти 11 лет, что считается почтенным возрастом для этих животных, средняя продолжительность жизни которых составляет около девяти лет.

«Мы будем помнить Рыжика – за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», – говорится в сообщении учреждения.

Рыжик прибыл в Московский зоопарк в 2015 году из Польши и быстро завоевал любовь сотрудников и посетителей. Он был известен своим дружелюбным характером, любовью к прогулкам и наблюдению за людьми. Сотрудники зоопарка вспоминают, что Рыжик был единственным хищником, которого можно было кормить с руки.

В последние годы ветеринары и зоологи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Рыжику. Скончался питомец зоопарка утром 21 июля.

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Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке показали, как панду Диндин спасают от жары. Ей дают охлаждённое лакомство – специальное мороженое без сахара.

Юния Ларсон
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