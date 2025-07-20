«Кровь, кишки, голова»: Публичная «расправа» в зоопарке шокировала посетителей
В зоопарке Новосибирска кроликов скормили хищникам на глазах у посетителей
Кролик. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями весьма неприятного и даже шокирующего зрелища. Сотрудники учреждения устроили кормёжку зверей прямо на глазах у детей и взрослых. Местным обитателям подали кроликов, рассказали очевидцы происшествия журналистам РИА «ФедералПресс».
«Голова кролика валяется, туловище разгрызено, видно кровь и кишки. Зрелище не из приятных. Дети ходят — видят это», — подчеркнула Людмила Л.
Женщина также отметила, что персонал зоопарка не стал складывать еду для хищников в укромные места. Она предположила, что сотрудники не особо заморачивались, потому что посетителей в момент кормления было мало.
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