«Кровь, кишки, голова»: Публичная «расправа» в зоопарке шокировала посетителей

Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями весьма неприятного и даже шокирующего зрелища. Сотрудники учреждения устроили кормёжку зверей прямо на глазах у детей и взрослых. Местным обитателям подали кроликов, рассказали очевидцы происшествия журналистам РИА «ФедералПресс».

«Голова кролика валяется, туловище разгрызено, видно кровь и кишки. Зрелище не из приятных. Дети ходят — видят это», — подчеркнула Людмила Л.

Женщина также отметила, что персонал зоопарка не стал складывать еду для хищников в укромные места. Она предположила, что сотрудники не особо заморачивались, потому что посетителей в момент кормления было мало.