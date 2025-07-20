Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 08:51

«Кровь, кишки, голова»: Публичная «расправа» в зоопарке шокировала посетителей

В зоопарке Новосибирска кроликов скормили хищникам на глазах у посетителей

Кролик. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Кролик. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями весьма неприятного и даже шокирующего зрелища. Сотрудники учреждения устроили кормёжку зверей прямо на глазах у детей и взрослых. Местным обитателям подали кроликов, рассказали очевидцы происшествия журналистам РИА «ФедералПресс».

«Голова кролика валяется, туловище разгрызено, видно кровь и кишки. Зрелище не из приятных. Дети ходят — видят это», — подчеркнула Людмила Л.

Женщина также отметила, что персонал зоопарка не стал складывать еду для хищников в укромные места. Она предположила, что сотрудники не особо заморачивались, потому что посетителей в момент кормления было мало.

Лев в австралийском зоопарке отгрыз руку женщине
Лев в австралийском зоопарке отгрыз руку женщине

Ранее в Московском зоопарке показали, как панду Диндин спасают от жары мороженым. А сбежавший из зоопарка под Ростовом кенгуру Сидней научился плавать.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar