Лев в австралийском зоопарке отгрыз руку женщине

В австралийском зоопарке лев набросился на женщину и откусил ей руку. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада.

«Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьёзными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки», — говорится в материале телеканала.

Инцидент произошёл в воскресенье утром в зоопарке Darling Downs Zoo в Пилтоне. Лев схватил за руку женщину, пока та, как сообщили в зоопарке, наблюдала за работой смотрителей. Причины, побудившие хищника к нападению, пока не установлены.