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6 июля, 11:26

Лев в австралийском зоопарке отгрыз руку женщине

ABC: В Австралии лев откусил руку посетительнице зоопарка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e2dan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e2dan

В австралийском зоопарке лев набросился на женщину и откусил ей руку. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада.

«Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьёзными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки», — говорится в материале телеканала.

Инцидент произошёл в воскресенье утром в зоопарке Darling Downs Zoo в Пилтоне. Лев схватил за руку женщину, пока та, как сообщили в зоопарке, наблюдала за работой смотрителей. Причины, побудившие хищника к нападению, пока не установлены.

В зоопарке подчеркнули, что лев оставался в своём вольере и не представлял угрозы ни для посетителей, ни для сотрудников. Администрация также сообщила, что в связи с инцидентом зоопарк будет временно закрыт на два дня и возобновит работу во вторник.

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А ранее произошло нападение на директора крымского «Тайгана» во время кормёжки животных. Испугавшись внезапного хлопка калитки, молодой лев случайно бросился на Олега Зубкова. Чудесным образом мужчину удалось спасти — его сразу же доставили в больницу. Спустя менее десяти дней — 3 июля — Зубков был выписан из больницы.

Мария Любицкая
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