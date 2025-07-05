В Индонезии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у отдыхающих

В провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра крокодил убил 80-летнего местного жителя по имени Васим, купавшегося в реке Семака. Трёхметровая рептилия напала на мужчину и утащила его под воду на глазах у местных жителей, которые пытались отогнать хищника. Об этом сообщает LADBible.

«Когда мы его достали, он уже был мёртв», — рассказал начальник местной полиции.

За последнее десятилетие в Индонезии зарегистрировано свыше тысячи случаев нападения крокодилов. Экологи объясняют рост числа инцидентов потерей естественной среды обитания рептилий, вызванной добычей олова и истощением рыбных запасов.