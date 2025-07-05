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5 июля, 13:09

В Индонезии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у отдыхающих

LADBible: В Индонезии крокодил утащил под воду и съел 80-летнего пенсионера

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра крокодил убил 80-летнего местного жителя по имени Васим, купавшегося в реке Семака. Трёхметровая рептилия напала на мужчину и утащила его под воду на глазах у местных жителей, которые пытались отогнать хищника. Об этом сообщает LADBible.

«Когда мы его достали, он уже был мёртв», — рассказал начальник местной полиции.

За последнее десятилетие в Индонезии зарегистрировано свыше тысячи случаев нападения крокодилов. Экологи объясняют рост числа инцидентов потерей естественной среды обитания рептилий, вызванной добычей олова и истощением рыбных запасов.

Тело до сих пор не нашли: На видео попал момент нападения крокодила на 13-летнего мальчика
Тело до сих пор не нашли: На видео попал момент нападения крокодила на 13-летнего мальчика

Ранее в США аллигатор вытащил 61-летнюю туристку из каноэ и разорвал её на глазах у мужа. В район трагедии власти послали профессионального ловца. Останки тела погибшей позже были найдены в воде.

Мария Любицкая
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