В Индонезии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у отдыхающих
LADBible: В Индонезии крокодил утащил под воду и съел 80-летнего пенсионера
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В провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра крокодил убил 80-летнего местного жителя по имени Васим, купавшегося в реке Семака. Трёхметровая рептилия напала на мужчину и утащила его под воду на глазах у местных жителей, которые пытались отогнать хищника. Об этом сообщает LADBible.
«Когда мы его достали, он уже был мёртв», — рассказал начальник местной полиции.
За последнее десятилетие в Индонезии зарегистрировано свыше тысячи случаев нападения крокодилов. Экологи объясняют рост числа инцидентов потерей естественной среды обитания рептилий, вызванной добычей олова и истощением рыбных запасов.
Ранее в США аллигатор вытащил 61-летнюю туристку из каноэ и разорвал её на глазах у мужа. В район трагедии власти послали профессионального ловца. Останки тела погибшей позже были найдены в воде.