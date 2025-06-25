Тело до сих пор не нашли: На видео попал момент нападения крокодила на 13-летнего мальчика

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на 13-летнего мальчика и утащил его в реку. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

Крокодил утащил 13-летнего мальчика в Индии. Видео © X / AirawatG

Трагедия случилась на реке Гхагхара, одном из самых больших притоков Ганга. Крокодил внезапно напал на мальчика, который привёл буйволов на водопой. Ужасающий момент атаки был снят очевидцем. На видео видно, как рептилия держит голову ребёнка над поверхностью воды, а затем утаскивает его на дно. Тело мальчика до сих пор не найдено.