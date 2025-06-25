Тело до сих пор не нашли: На видео попал момент нападения крокодила на 13-летнего мальчика
FPJ: В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на 13-летнего мальчика
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В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на 13-летнего мальчика и утащил его в реку. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.
Крокодил утащил 13-летнего мальчика в Индии. Видео © X / AirawatG
Трагедия случилась на реке Гхагхара, одном из самых больших притоков Ганга. Крокодил внезапно напал на мальчика, который привёл буйволов на водопой. Ужасающий момент атаки был снят очевидцем. На видео видно, как рептилия держит голову ребёнка над поверхностью воды, а затем утаскивает его на дно. Тело мальчика до сих пор не найдено.
Ранее в США аллигатор вытащил 61-летнюю туристку из каноэ и разорвал её на глазах у мужа. В район трагедии власти послали профессионального ловца. Останки тела погибшей позже были найдены в воде.