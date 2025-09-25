Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 05:38

«Теперь нас пятеро!» Регина Тодоренко и Влад Топалов снова стали родителями

У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова родился третий мальчик

Обложка © Телеграм / todorenkoregina

Обложка © Телеграм / todorenkoregina

Телеведущая Регина Тодоренко и бывший солист группы «Smash!!» Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Трогательные фото молодая мамы выложила в Telegram-канале.

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — обратилась к подписчицам ведущая.

6 российских звёзд на сносях, которые скоро подарят миру новых малышей, — узнайте имена
6 российских звёзд на сносях, которые скоро подарят миру новых малышей, — узнайте имена

А вот имя наследника пара пока не стала раскрывать. Тодоренко и Топалов уже воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся семейными моментами в соцсетях, оставаясь одной из самых открытых и искренних звездных пар в российском шоу-бизнесе. Эта беременность принесла им не только радость, но и немало поводов для волнений. Тодоренко на последних неделях беременности пережила серьёзный стресс из-за признаков гипоксии плода. Но, к счастью, всё обошлось.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Регина Тодоренко
  • Влад Топалов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar