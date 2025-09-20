«Считали каждую секунду»: Беременная Тодоренко пережила ад из-за признаков гипоксии плода

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что на последних неделях беременности пережила серьёзный стресс из-за осложнений: результаты КТГ заставили врачей заподозрить угрозу малышу. После дополнительных обследований оказалось, что тревогу вызвали обычные физиологические причины.

«Мы считали каждую секунду, было мучительное ожидание. Это не просто человек, это целая вселенная, которая растёт внутри матери. Наш сыночек, которого мы уже безгранично любим», — написала она.

Телеведущая рассказала, как в момент процедуры наблюдала за сердцебиением ребёнка и была уверена, что всё в порядке, но реакция медсестёр напугала её: одна выглядела напуганной, вторая с открытым ртом, третья — как будто держала глаз в руке. Врач предположил гипоксию, и Тодоренко пришлось принимать решение между госпитализацией и дополнительными обследованиями.

После того как женщина поела и сходила в туалет, показатели вернулись в норму, и сердечко малыша снова звучало ровно. Тодоренко поблагодарила врачей за внимательность и мужа за поддержку, отметив, что он держал её за руку всё это время. Сейчас состояние матери и ребёнка в порядке, медики разрешили телеведущей готовиться к родам в ближайшие двое суток.