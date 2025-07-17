«Уходите!»: Тодоренко столкнулась с хамством врача при осмотре сына

Телеведущая Регина Тодоренко в эмоциональном посте в соцсетях рассказала о неприятном инциденте в поликлинике. Её младший сын Мирон во время прогулки упал и разбил нос, из-за чего потребовалась срочная медицинская помощь. Однако вместо поддержки беременная Регина столкнулась с грубостью со стороны врача.

«Я одна, без помощников, пришла в поликлинику, объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена. Нет. Нельзя. «Вы беременная, вы не можете. Уходите». А я стою, говорю: «Я же не рядом, я буду за стеклом. Мироша будет видеть меня. Он не испугается и будет стоять смирно». В ответ: «Беременным сюда нельзя. До свидания». И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности», — поделилась Тодоренко.

Тодоренко с семьёй. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

К счастью, ситуацию спасла другая врач — молодая сотрудница поликлиники, которая успокоила Регину и взяла на себя заботу о Мироне. Она аккуратно объясняла мальчику каждое действие, благодаря чему он вёл себя спокойно, и снимок удалось сделать без проблем.

Несмотря на благополучный исход, Тодоренко призналась, что неприятный осадок остался. Звезда отметила, что проблема заключается не в правилах или системе, а в конкретных людях. Она подчеркнула, как важно проявлять человечность при работе с пациентами, поскольку даже простое выражение понимания может поддержать человека, тогда как равнодушие способно окончательно деморализовать.

Телеведущая также сообщила, что её сын уже в порядке, а сама она всерьёз задумалась о прохождении курсов первой помощи, чтобы в будущем чувствовать себя увереннее в подобных ситуациях.