Влад Топалов задумался о вазэктомии после третьей беременности Регины Тодоренко

39-летний певец Влад Топалов рассказал, что всерьёз задумывается о вазэктомии — хирургической процедуре мужской стерилизации. Артист поделился личными размышлениями в интервью журналу ОК!.

По словам музыканта, идея пришла к нему после того, как он и супруга, телеведущая Регина Тодоренко, узнали пол будущего ребёнка.

«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было абсолютно осознанное решение. Впервые услышал об этом в сериале Californication. У меня когда-то был такой период жизни — вел себя, как главный герой», — признался Топалов.

Да, среди мировых знаменитостей немало тех, кто открыто говорил о вазэктомии как о сознательном выборе. Например, Джордж Клуни признался, что прошёл процедуру ещё до того, как встретил свою будущую жену Амаль — актёр долгое время не планировал детей. Британский ведущий и комик Рики Джервейс также сделал вазэктомию, заявив, что не хочет становиться отцом. А Нолан Гоулд, звезда сериала «Американская семейка», и вовсе публично обсуждал плюсы этой операции в контексте личной свободы и ответственности. Для многих знаменитостей вазэктомия стала частью зрелого подхода к жизни и родительству.