Влад Топалов задумался о вазэктомии после третьей беременности Регины Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko
39-летний певец Влад Топалов рассказал, что всерьёз задумывается о вазэктомии — хирургической процедуре мужской стерилизации. Артист поделился личными размышлениями в интервью журналу ОК!.
По словам музыканта, идея пришла к нему после того, как он и супруга, телеведущая Регина Тодоренко, узнали пол будущего ребёнка.
«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было абсолютно осознанное решение. Впервые услышал об этом в сериале Californication. У меня когда-то был такой период жизни — вел себя, как главный герой», — признался Топалов.
Да, среди мировых знаменитостей немало тех, кто открыто говорил о вазэктомии как о сознательном выборе. Например, Джордж Клуни признался, что прошёл процедуру ещё до того, как встретил свою будущую жену Амаль — актёр долгое время не планировал детей. Британский ведущий и комик Рики Джервейс также сделал вазэктомию, заявив, что не хочет становиться отцом. А Нолан Гоулд, звезда сериала «Американская семейка», и вовсе публично обсуждал плюсы этой операции в контексте личной свободы и ответственности. Для многих знаменитостей вазэктомия стала частью зрелого подхода к жизни и родительству.
История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова началась с дружбы и общих проектов, но вскоре переросла в крепкие чувства. Их роман развивался стремительно: уже в 2018 году пара официально оформила отношения, а вскоре на свет появился их первенец — сын Михаил. Несмотря на внимание прессы и непростые моменты, супруги сохранили тепло и близость в отношениях. Позже у них родился второй сын — Мирослав, и сегодня пара готовится стать родителями в третий раз. Регина и Влад часто делятся семейными моментами в соцсетях, оставаясь одной из самых открытых и искренних звездных пар в российском шоу-бизнесе.