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16 июля, 05:00

Dream Fest сменил Тодоренко и Биковича на бакинских звёзд после бойкота россиян

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Denis Makarenko / Telegram/Регина Путешественница

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Denis Makarenko / Telegram/Регина Путешественница

Популярный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку заменил российских ведущих на местных после того, как наши соотечественники начали массово возвращать билеты. Теперь на сцену мероприятия выйдут местный актёр и телеведущий Мурад Дадашов и продюсер Хусния Магеррамова, сообщает SHOT.

Новые ведущие фестиваля Фото © Dream Fest 2025

Новые ведущие фестиваля Фото © Dream Fest 2025

Изначально ведущими Dream Fest 2025 должны были стать телеведущая Регина Тодоренко и актёр Милош Бикович. Кроме того, министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, связанные с Россией, и организаторы решили заменить наших звёзд местными музыкантами.

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Напомним, что это уже вторая значимая замена на фестивале: ранее из лайн-апа исключили всех российских артистов, среди которых были «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие. В итоге российская аудитория продолжает массово сдавать билеты, так как ожидала выступлений с привычными хитами, а не исполнителей, с творчеством которых мало знакома.

Наталья Афонина
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