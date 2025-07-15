Олимпийский Мишка снова пролетит над Москвой спустя 45 лет

В Москве 19 июля проведут фестиваль «Олимпийская Москва», который завершится красочным шествием и прощанием с главным талисманом XXII летних Олимпийских игр — Мишкой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Мы поддерживаем здоровый образ жизни и организуем мероприятия, которые объединяют москвичей и гостей столицы. В этом году впервые проведём фестиваль «Олимпийская Москва» на Садовом кольце, чтобы каждый смог ощутить дух Олимпиады 1980 года», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фестиваль, посвященный спорту и здоровому образу жизни, пройдёт при поддержке Олимпийского комитета России. Мероприятие будет организовано на Садовом кольце, где разместятся 12 тематических спортивных площадок. Основная зона будет находиться на Зубовской площади, где также стартуют и финишируют спортивные соревнования. Запускать медведя планируют где-то в 16:00, а после гостей будет ждать концерт. Организаторы планируют сделать этот фестиваль ежегодной традицией столицы.

Олимпийский Мишка — талисман XXII летних Олимпийских игр, состоявшихся в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Его образ был создан иллюстратором детских книг Виктором Чижиковым. Мишка появлялся на различных сувенирах, плакатах, почтовых марках и в печатных изданиях. На закрытии Олимпиады огромная фигура Мишки с воздушными шарами взмыла в небо под песню Александры Пахмутовой «До свиданья, Москва», а слеза покатилась из его глаза, став самым трогательным моментом Игр.