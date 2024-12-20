Главный талисман Игр-1980: Раскрыты легенды вокруг исчезнувшего в СССР Олимпийского Мишки

Одним из главных секретов последних десятилетий, которые не могут раскрыть люди, остаётся таинственное исчезновение 8-метрового Олимпийского Мишки. Символ XXII летних Олимпийских игр в Москве улетел в неизвестном направлении со стадиона «Лужники». С тех пор вокруг этого события ходит масса легенд и мифов. Интернет-издание Regions.ru собрало самые популярные из них.

По одной из версий, за Мишкой следила система ПВО и в определённый момент сбила его, чтобы завершить полёт. Другие же утверждали, что за перемещением медведя наблюдали милиционеры из мотобатальона ГАИ. Они якобы расстреляли фигурку у смотровой площадки МГУ. По другим данным, из Мишки выпустили гелий и отправили на ремонт в Загорск. Однако экс-сотрудник милиции, полковник в отставке Артём Гвоздев опроверг эти версии, заявив, что в период Олимпиады-1980 на улицах в Москве было много людей, в том числе иностранцев. Поэтому стрелять никто бы не стал.

«Палить в такой обстановке вряд ли бы разрешили», — отметил Гвоздев, работавший в те годы в столице.

Существует теория, что Мишка парил несколько часов и долетел аж до Можайска, приземлившись на Бородинском поле. Но и эту версию считают маловероятной, так как 8-метровый гелевый шар попросту бы запутался в проводах и деревьях при приземлении.

Самой фантастической версией считается полёт талисмана до Эвереста. Однако она противоречит техническим возможностям Мишки: он мог подняться на высоту до тысячи метров и лететь не более двух часов. Остаётся верить пророческим словам, которые прозвучали в «Лужниках» во время прощания с символом Олимпийских игр. Согласно им, медведь вернулся «в свой сказочный лес».