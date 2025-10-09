Антисанитарию и другие нарушения выявили в частном зоопарке после жалоб москвичей

В ходе проверки в частном зоопарке, расположенном на улице Ярцевская в Москве, были выявлены серьёзные нарушения. По данным московской прокуратуры, было зафиксировано несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства об обращении с животными.

Проверка в частном зоопарке в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Проверку проводили представители Кунцевской межрайонной прокуратуры. В настоящее время проверка продолжается, после её завершения будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее контактный зоопарк «Белый кенгуру» в ТЦ «Кунцево Плаза» оказался в центре внимания из-за жалоб на условия содержания животных. Ряд телеграм-каналов сообщал, что москвичи обеспокоены грязными вольерами и отсутствием должного ухода за питомцами со стороны владельцев.

Напомним, с сентября в России действует закон, запрещающий содержать дома определённые виды диких животных. Дело в том, что объёмы противозаконной торговли экзотическими животными в РФ превысили показатели легального рынка, достигнув сотен миллионов рублей. В Министерстве природных ресурсов и экологии заявили о подготовке совместных мер в координации с другими ведомствами, включая блокировку объявлений о продаже и ужесточение ответственности для продавцов и платформ, публикующих подобные предложения.