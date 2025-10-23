Манул Тимофей набрал почти 6 кг в ходе «зажировки» и активно готовится к зиме

Манул Тимофей, живущий в Московском зоопарке, активно готовится к холодному сезону. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, он уже набрал 5,9 кг и продолжает набирать вес в рамках сезонной зажировки.

Игра манула Тимофея с пакетом. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«А вы думали, быть манулом просто? Перепёлка сама себя из пакета не достанет! Сейчас у Тимоши увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают 1 голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу 1-3 раза в день, это зависит от размеров еды», — говорится в сообщении.

Кроме того, кормления и уборка проводятся в разное время, чтобы у животного не формировалась устойчивая привязка к определённым часам и не возникало стресса. В конце концов вес манула должен достичь 6,5 кг.

