Храните это барахло дома? Немедленно избавьтесь до 1 ноября, а то весь год будете считать копейки

Первый день ноября в народном календаре носит особое значение. Это тот самый рубеж, когда осень окончательно сдаёт позиции зиме, а природа замирает в ожидании холодов. Наши предки верили, что именно в это время дом нуждается в особой защите и очищении. Мы решили разобраться, какие вещи обязательно нужно выбросить до начала ноября, чтобы открыть двери достатку и благополучию. И да, дело тут не только в приметах. Многие из этих рекомендаций имеют вполне практический смысл.

Старые веники и швабры — выносите прочь энергетический мусор

Веник в доме всегда был не просто инструментом уборки, а настоящим магическим атрибутом. Он собирает не только пыль и грязь, но и энергетику дома — как хорошую, так и плохую. Старый веник, который прослужил вам больше года, накопил столько всего, что пора его отпустить. Особенно это касается тех веников, щетина которых уже растрепалась и торчит во все стороны. По народным поверьям, такой веник не выметает проблемы, а размазывает их по углам.

Швабры попадают в ту же категорию. Изношенная тряпка на палке больше размножает бактерии, чем убирает грязь. Если вы всё ещё пользуетесь той же шваброй, что и три года назад, пора отправить её на пенсию. Ведь с новым веником, как говорили наши бабушки, в дом приходит свежая энергия и новые возможности. А если серьёзно, то старый веник — это просто антисанитария, которая не имеет ничего общего с настоящей чистотой.

Битая и треснувшая посуда — через трещины утекает благополучие

Чашка с отколотой ручкой, тарелка с трещиной, разбитое блюдце, которое вы склеили и теперь используете «для красоты», — всё это кандидаты на немедленное выбрасывание. Примета гласит, что через трещины в посуде из дома уходят деньги и счастье. А если подумать логически, то битая посуда — это травмоопасный предмет. Вы же не хотите порезаться о скол или получить занозу от треснувшей керамики? К тому же в трещинах скапливаются бактерии, которые не вымываются даже горячей водой с моющим средством. Многие держат такую посуду по принципу «а вдруг пригодится» или «жалко выбрасывать».

Но подумайте сами, если вы уже год не пользовались этой чашкой, значит, она вам не нужна. Освободите место в серванте для чего-то нового. Пусть это будет символическим жестом: выбрасывая разбитое, вы делаете место для целого и нового в своей жизни. Исключение можно сделать только для по-настоящему ценных антикварных вещей, но их лучше отреставрировать у профессионалов, а не хранить в шкафу надломленными.

Старая обувь — протоптанные дорожки к неудачам

Загляните в свою прихожую. Сколько там пар обуви, которую вы не носили последние два года? А теперь честно ответьте себе — будете ли вы их носить в будущем? Скорее всего, нет. Изношенные кроссовки с протёртыми подошвами, туфли с облезлыми каблуками, стоптанные ботинки, которые жалко выбросить, потому что «дорого стоили» — всё это хлам, блокирующий путь новому. По народным поверьям, старая обувь хранит память о всех дорогах, которые вы прошли. И если эти дороги были тяжёлыми, то зачем хранить эту энергию в доме?

С точки зрения гигиены старая обувь — это рассадник грибка и неприятных запахов. Даже если вы регулярно моете её и обрабатываете, через несколько лет материал начинает разрушаться, и никакие средства уже не помогают. Если обувь ещё приличная, но вам не подходит, отдайте её в благотворительную организацию. А вот откровенный хлам просто выбросите без сожалений. Ваша прихожая должна дышать свободно, тогда и в жизни появится больше лёгкости.

Старые полотенца и постельное бельё — впитали слишком много чужой энергии

Текстиль имеет удивительное свойство впитывать не только влагу и запахи, но и энергетику. Старое застиранное полотенце, которое потеряло цвет и мягкость, постельное бельё с затяжками и дырками, выцветшие шторы — всё это должно отправиться в мусорку до первого ноября. Многие думают, что если бельё ещё не порвалось окончательно, то можно пользоваться. Но вдумайтесь, вы спите на простынях, которым уже лет десять? Это же настоящий склад пылевых клещей и микроорганизмов. Никакая стирка при девяноста градусах не поможет, если ткань уже изношена и начала разрушаться.

С полотенцами та же история. Старая махра теряет свои свойства, перестаёт впитывать влагу и становится просто грубой тряпкой. Зачем вытираться таким полотенцем, если можно купить новое и мягкое? По приметам, старое бельё забирает здоровье и жизненные силы, поэтому его нужно регулярно обновлять. Если выбрасывать жалко, пустите старый текстиль на тряпки для уборки. Но только не для лица и не для тела.

Старые лекарства и просроченная косметика — здоровье дороже любой экономии

Ревизия домашней аптечки — занятие не самое приятное, но крайне необходимое. Просроченные таблетки не только бесполезны, но и опасны. Они могут вызвать отравление или аллергическую реакцию. То же самое касается кремов, тональников, помад и других косметических средств. Просроченная косметика не просто перестаёт работать, она может вызвать серьёзные проблемы с кожей. Многие хранят старые лекарства по принципу «а вдруг пригодится». Но подумайте сами: если у вас внезапно разболелась голова, вы же не будете принимать таблетки пятилетней давности? Конечно нет. Так зачем им занимать место в шкафу?

Народная мудрость предупреждает, что хранение просроченных лекарств в доме привлекает болезни. Логика простая: если вы держите дома целую аптеку «на всякий случай», значит, подсознательно настраиваете себя на болезнь. Выбросите всё просроченное, оставьте только самое необходимое и актуальное. Ваше здоровье скажет вам спасибо. И да, не забудьте проверить сроки годности витаминов и БАДов — они тоже имеют свойство портиться.

Сломанные и неработающие вещи — мёртвый груз мешает движению вперёд

У каждого в доме есть ящик или полка, где лежат сломанные вещи. Зарядка от телефона, который вы выбросили три года назад. Наушники, у которых работает только одно ухо. Часы с остановившимся механизмом. Калькулятор с севшей батарейкой. Пульт от телевизора, который давно сдали в ремонт. Всё это — энергетический балласт, который тянет вас назад. По приметам, сломанные вещи создают в доме застой энергии. Они как будто говорят: «Здесь ничего не работает, здесь всё стоит на месте».

И правда, если посмотреть на это рационально, зачем хранить то, что не функционирует? Вы же всё равно не будете это чинить. Если бы собирались, то сделали бы это давно. Особенно это касается техники. Старый телефон с треснутым экраном, который вы храните «для запчастей», — выбросите его наконец. Зарядные устройства от гаджетов, которых уже нет, — тоже в мусор. Освободите пространство для работающих, функциональных, нужных вещей. Пусть в вашем доме будет только то, что действительно служит вам, а не просто занимает место.

Старые календари, блокноты и бумаги — прошлое должно остаться в прошлом

Календари за прошлые годы, исписанные блокноты, старые квитанции, чеки, документы, которые уже не имеют юридической силы — всё это бумажный хлам, его пора выбросить. Особенно это касается календарей. Держать дома календарь прошлого года — плохая примета. Это как будто вы застряли во времени и не хотите двигаться дальше. Проведите ревизию всех полок, ящиков столов и шкафов. Выбросите старые записные книжки, в которые вы уже давно ничего не записываете.

Избавьтесь от исписанных ежедневников, перенесите нужную информацию в телефон и освободите место. Старые квитанции и чеки, которым больше трёх лет, можно смело выбрасывать, если они не имеют отношения к налоговым вопросам или судебным делам. Бумажный хлам создаёт ощущение беспорядка даже в идеально чистом доме. Он напоминает о прошлом, о незавершённых делах, о планах, которые так и не реализовались. Выбросив всё это до первого ноября, вы символически очистите пространство для новых идей, планов и достижений. А заодно освободите несколько полок — вдруг пригодятся для чего-то действительно важного.