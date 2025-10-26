Россияне придумали способ экономить на ремонте квартиры

Россияне начали подходить к ремонту жилья более рационально, многие работы выполняют самостоятельно, выбирая современные материалы, которые экономят бюджет без ущерба для эстетики, рассказал генеральный директор профильной компании Алексей Орехов. Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом общие расходы на ремонт не снизились, а в некоторых случаях даже возросли, но изменилась их структура.

Так, стоимость базового ремонта однокомнатной квартиры «под ключ» сейчас варьируется от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей, а в новостройках — приближается к полутора миллионам, что на 10–15% выше показателей годичной давности. На фоне высоких ставок по депозитам часть людей отложила косметические работы, перекраску стен или замену дверей, предпочтя временно разместить средства в банках. Однако ключевые этапы — электрика, сантехника, гидроизоляция и утепление — остаются в приоритете, поскольку их перенос невозможен.

В регионах с наибольшим ростом стоимости квадратного метра жильцы активно осваивают самостоятельный ремонт. Они используют готовые модульные решения, например, приобретают каркасы кухонь без фасадов, заказывая дверцы отдельно через частные мастерские или маркетплейсы, что позволяет сократить расходы вдвое. Сформировался целый рынок недорогих доработок: перекраска фасадов аэрозольной эмалью, обновление мебели под золото или латунь, покраска труб без демонтажа. Ещё одним трендом эксперт назвал постепенный ремонт.

«Раньше делали всё сразу, теперь разбивают на этапы: в этом месяце — ванная, через полгода — кухня. На рынке труда это тоже чувствуется: мастеров вызывают на короткие заказы, спрос на универсалов вырос», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».