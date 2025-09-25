Россиянам рассказали, как сэкономить миллионы при подготовке дачи к зиме
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Тщательная подготовка загородного дома к зиме поможет обеспечить сохранность имущества и избежать крупных финансовых потерь. Эксперты в интервью «Ленте.ру» поделились рекомендациями по этому вопросу.
Согласно статистике МЧС, в первые три месяца 2025 года в России было зарегистрировано свыше 65 тысяч пожаров, общий ущерб от которых составил более 6,8 миллиарда рублей. Значительная доля этих пожаров приходится на дачные участки. Наиболее распространёнными причинами возгораний являются поломки в электросети, неисправности отопительных устройств и небрежное обращение с открытым огнём. Предотвратить эти проблемы возможно, своевременно приняв меры по подготовке дома и территории к зимнему сезону.
Прежде всего, эксперты рекомендуют проинспектировать электропроводку и электрощиток, обращая внимание на перегрев розеток и удлинителей. Также необходимо очистить дымоход от накопившейся сажи и внимательно проверить исправность печи или камина. Садовый участок следует очистить от скопившейся сухой растительности и мусора, чтобы исключить возможные источники возгорания. Кроме того, важно отключить от электросети все приборы, которые не будут использоваться в холодное время года.
Более длительного времени может потребовать основательный ремонт отопительных приборов или системы обогрева. Особое внимание следует уделить пожарной безопасности вблизи печей и каминов, в частности, произвести замену устаревшей теплоизоляции.
«Правильно «законсервированная» дача спокойно переживает зиму — материалы не отсыревают и не теряют форму, а весной владельцы не сталкиваются с дополнительными расходами. Каменная вата в качестве материала для утепления служит десятилетиями, не выделяет токсичных продуктов горения и обеспечивает здоровый микроклимат внутри дома», — подчеркнул эксперт Григорий Громаков.
