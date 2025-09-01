Соседские войны и аферы: Названы последствия запрета на продажу дачи без земли
Юрист Давыдов: Запрет на продажу дачи без участка снизит число соседских споров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DifferR
Закон, с 1 сентября запрещающий продажу дачных строений отдельно от земельного участка, снизит число соседских войн и создаст трудности для аферистов. Юрист Олег Давыдов в беседе с «Постньюс» положительно оценил данное нововведение и пояснил его пользу для владельцев недвижимости.
«Однако «раздел дома в натуре» между наследниками теперь невозможен: остается долевая собственность на единый объект, соглашение о порядке пользования или выкуп долей, дарение и продажа которых допустимы только «пакетом» — доля в доме вместе с соответствующей долей в участке», — пояснил юрист.
По его словам, новые правила помогут значительно сократить количество соседских споров, поскольку прямой запрет на раздел объектов и разрыв связки «земля — строение» устраняет саму первопричину множества конфликтов.
Юрист добавил, что новый закон также запрещает формировать садовые участки на территориях, где не допускается ведение садоводства для собственных нужд. По задумке авторов инициативы, это поможет защитить граждан от мошеннических схем и окончательно закрепит в законодательстве понятие «садовый земельный участок».
Напомним, с 1 сентября в России начал действовать закон №353-ФЗ, устанавливающий новые правила для владельцев дачных и садовых участков. Согласно документу, запрещается продавать дом без земли. В законе также указано, что теперь делить жилые и садовые дома, хозпостройки и гаражи нельзя. А еще россиянам с 1 сентября запрещено нанимать людей для сбора урожая и вести бизнес на даче.