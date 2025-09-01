Соседские войны и аферы: Названы последствия запрета на продажу дачи без земли

Закон, с 1 сентября запрещающий продажу дачных строений отдельно от земельного участка, снизит число соседских войн и создаст трудности для аферистов. Юрист Олег Давыдов в беседе с «Постньюс» положительно оценил данное нововведение и пояснил его пользу для владельцев недвижимости.

«Однако «раздел дома в натуре» между наследниками теперь невозможен: остается долевая собственность на единый объект, соглашение о порядке пользования или выкуп долей, дарение и продажа которых допустимы только «пакетом» — доля в доме вместе с соответствующей долей в участке», — пояснил юрист.

По его словам, новые правила помогут значительно сократить количество соседских споров, поскольку прямой запрет на раздел объектов и разрыв связки «земля — строение» устраняет саму первопричину множества конфликтов.