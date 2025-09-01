Россиянам с 1 сентября запрещено нанимать людей для сбора урожая и вести бизнес на даче

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий формировать садовые территории на землях, отнесённых к сельхозназначению, а также в тех населённых пунктах и зонах, где законом не допускается ведение огородничества и садоводства для личных целей.

Кроме того, закон строго регламентирует, что заниматься садоводством или огородничеством без создания официальных товариществ на участках с ограниченным правовым режимом запрещено. Это значит, что свободное выращивание овощей или фруктов на таких землях становится невозможным.

Однако закон оставляет за гражданами возможность разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых участках. Это своего рода компромисс, позволяющий сохранять элементы личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в жилых зонах допускается ведение садоводства для собственных нужд. Однако если деятельность приобретает признаки коммерческой — например, регулярность, извлечение прибыли, предоставление услуг третьим лицам, использование наёмного труда или активная реклама — она уже выходит за рамки «личных нужд» и подпадает под запрет.