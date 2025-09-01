Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 06:47

Россиянам с 1 сентября запрещено нанимать людей для сбора урожая и вести бизнес на даче

Россиянам запретили нанимать людей для сбора урожая и вести бизнес на даче

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fursov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fursov

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий формировать садовые территории на землях, отнесённых к сельхозназначению, а также в тех населённых пунктах и зонах, где законом не допускается ведение огородничества и садоводства для личных целей.

Кроме того, закон строго регламентирует, что заниматься садоводством или огородничеством без создания официальных товариществ на участках с ограниченным правовым режимом запрещено. Это значит, что свободное выращивание овощей или фруктов на таких землях становится невозможным.

Однако закон оставляет за гражданами возможность разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых участках. Это своего рода компромисс, позволяющий сохранять элементы личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в жилых зонах допускается ведение садоводства для собственных нужд. Однако если деятельность приобретает признаки коммерческой — например, регулярность, извлечение прибыли, предоставление услуг третьим лицам, использование наёмного труда или активная реклама — она уже выходит за рамки «личных нужд» и подпадает под запрет.

С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать
С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать

Ранее адвокат рассказал, что за ведение бизнеса у себя на даче можно нарваться на штраф в размере 10 до 20 тысяч рублей. Таким образом, запрещается разводить там животных, устраивать автомойки и автосервисы, складировать товары и предоставлять разные услуги.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar