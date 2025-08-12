Встреча Путина и Трампа
12 августа, 12:42

Адвокат раскрыл, какие штрафы грозят россиянам за ведение бизнеса на даче

Адвокат Багатурия: За ведение бизнеса на даче полагается штраф от ₽10 до 20 тыс.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valemaxxx

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», которые запрещают осуществлять предпринимательскую деятельность на землях в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Это нововведение коснётся всех владельцев участков, которые использовали их для бизнеса, сообщает «Вечерняя Москва».

Наблюдение за соблюдением запрета возложат на местные органы власти и участковых уполномоченных. По словам бывшего следователя и адвоката Вадима Багатурии, контролёры смогут фиксировать нарушения с помощью фото- и видеосъёмки и составлять протоколы.

К предпринимательской деятельности в СНТ отнесут такие виды деятельности, как разведение животных, работа автомоек и автосервисов, складирование товаров и предоставление разнообразных услуг. Часто подобные объекты оформлены как садовые участки, но фактически нарушают покой соседей и нарушают правила.

«Потому что существует масса объектов, которые по документам считаются СНТ-участками, но на самом деле мешают комфорту других граждан, поскольку на этой территории предоставляются различные виды услуг», — отметил Багатурия.

За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для частных лиц, от 20 до 50 тысяч — для должностных лиц, а юридическим лицам (включая ИП) грозит наказание в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Эти меры призваны сохранить комфорт и порядок в садовых сообществах.

Однако продажа собственного урожая, выращенного без привлечения посторонних и на площади не более 50 соток, предпринимательской деятельностью не считается и останется разрешённой.

Ранее Life.ru рассказывал, как поставить у себя на даче баню и не вызвать интерес у полицейских. По словам экспертов, она должна стоять не менее, чем в 8 метрах от ближайшей постройки. В противном случае это станет причиной для подачи жалобы в органы местного самоуправления.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дача
  • Общество
