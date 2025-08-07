Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 07:40

Придётся запариться: Какие законы нужно соблюсти для установки бани на даче

Эксперт Пшеничникова: Расстояние от бани до дома не может быть меньше 8 метров

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Согласно пункту 6.8 свода правил 53.13330.2019, утверждённого Министерством строительства РФ, минимальное расстояние от отдельно стоящей бани до жилого дома должно составлять не менее восьми метров. Нарушение этого требования является основанием для подачи жалобы в органы местного самоуправления, предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова.

Кроме того, по её словам, баня должна соответствовать требованиям, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44. В частности, внутри помещения должна соблюдаться определённая последовательность: сначала размещаются гардероб и раздевалка, затем мыльная и парная, а туалеты должны находиться рядом с раздевалками.

Грязная работа: Дачникам объяснили, как построить туалет и не нарваться на штраф
Грязная работа: Дачникам объяснили, как построить туалет и не нарваться на штраф

Также важным аспектом являются нормы пожарной безопасности. Так, согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, баня должна быть оборудована системами автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией и средствами оповещения и управления эвакуацией, подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Зачем на Руси мертвецов в бане парили: удивительные традиции предков, о которых вы и не догадывались
Зачем на Руси мертвецов в бане парили: удивительные традиции предков, о которых вы и не догадывались

Ранее Life.ru выяснил у кардиолога, стоит ли посещать баню летом. Кроме того, названы целебные свойства бани.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дача
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar