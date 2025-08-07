Придётся запариться: Какие законы нужно соблюсти для установки бани на даче

Согласно пункту 6.8 свода правил 53.13330.2019, утверждённого Министерством строительства РФ, минимальное расстояние от отдельно стоящей бани до жилого дома должно составлять не менее восьми метров. Нарушение этого требования является основанием для подачи жалобы в органы местного самоуправления, предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова.

Кроме того, по её словам, баня должна соответствовать требованиям, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44. В частности, внутри помещения должна соблюдаться определённая последовательность: сначала размещаются гардероб и раздевалка, затем мыльная и парная, а туалеты должны находиться рядом с раздевалками.