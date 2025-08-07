Придётся запариться: Какие законы нужно соблюсти для установки бани на даче
Эксперт Пшеничникова: Расстояние от бани до дома не может быть меньше 8 метров
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Согласно пункту 6.8 свода правил 53.13330.2019, утверждённого Министерством строительства РФ, минимальное расстояние от отдельно стоящей бани до жилого дома должно составлять не менее восьми метров. Нарушение этого требования является основанием для подачи жалобы в органы местного самоуправления, предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова.
Кроме того, по её словам, баня должна соответствовать требованиям, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44. В частности, внутри помещения должна соблюдаться определённая последовательность: сначала размещаются гардероб и раздевалка, затем мыльная и парная, а туалеты должны находиться рядом с раздевалками.
Также важным аспектом являются нормы пожарной безопасности. Так, согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, баня должна быть оборудована системами автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией и средствами оповещения и управления эвакуацией, подчеркнула собеседница RuNews24.ru.
