Поддать жАру в жарУ: Life.ru выяснил у кардиолога, стоит ли посещать баню летом

Посещение бани летом само по себе не является запретным, даже если температура за окном приближается к экстремальной. Но сочетание жары и высокой влажности в парилке требует тщательного контроля за организмом, особенно у людей с сердечными заболеваниями. Об этом рассказал Life.ru заместитель главного врача по медицинской части НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач-кардиолог, врач-терапевт, к.м.н. Денис Рожков.

Любая баня оказывает выраженное воздействие на сердечно-сосудистую систему за счёт теплового стресса и изменений гемодинамики. У здорового человека под воздействием тепла при посещении бани расширяются сосуды кожи, наряду с обильным потоотделением это можем способствовать снижению артериального давления. При этом происходит увеличение частоты сердечных сокращений и пульса. Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то к бане нужно относиться очень осторожно. Денис Рожков Врач-кардиолог, терапевт, к.м.н.

Кардиолог советует обратить внимание людям с артериальной гипертензией. У них жара может вызвать как падение давления, так и, при определённых условиях, его резкий скачок вверх. Тем, у кого бывают перебои в сердечном ритме, стоит учитывать, что высокая температура и обильная потеря жидкости способны спровоцировать аритмию.

«Пациентам с ишемической болезнью сердца и стенокардией следует быть особенно внимательными – увеличение потребности мышечной ткани сердца (миокарда) в кислороде может спровоцировать приступ. Категорически не рекомендую посещать баню людям с застойной сердечной недостаточностью из-за риска перегрузки сердца!» — подчёркивает Рожков.

В любом случае баню стоит посещать только при хорошем самочувствии. Важно не задерживаться в парилке надолго, избегать обезвоживания, пить воду или чай без сахара и полностью отказаться от спиртного. А при наличии сердечно-сосудистых проблем — не пренебрегать консультацией врача, чтобы определить, допустима ли такая нагрузка, отметил собеседник Life.ru.