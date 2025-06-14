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14 июня, 15:39

«Психологический оазис»: Названы целебные свойства бани

Психолог Раменкова: Баня очищает не только тело, но и душу человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Современная жизнь характеризуется перегрузками, поскольку люди постоянно заняты работой, социальными сетями и новостями. Мозг устаёт от постоянного потока информации. А баня помогает отвлечься от забот и сфокусироваться на ощущениях, отметила психолог Ирина Раменкова в Международный день бани, который празднуется 14 июня.

По её словам, жар — это своего рода вызов для человека, поскольку высокая температура является контролируемым стрессом. В такие моменты организм мобилизуется: сердце бьётся чаще, выделяются «гормоны радости» — эндорфины и энкефалины, которые являются естественными обезболивающими.

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Контраст между жаром и холодом воспринимается как приятный шок и провоцирует выброс адреналина. В результате человек испытывает эйфорию, прилив энергии и ощущение бодрости. Кроме того, ощущение глубокого очищения легко переносится на психологический уровень: кажется, что из организма «смываются» усталость, негативные эмоции и тревога. В итоге баня очищает не только тело, но и душу человека, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

«Это не просто место помыться. Это психологический оазис, где можно перезагрузиться, почувствовать себя живым и вернуться в мир с новыми силами и улыбкой», — заключила кандидат психологических наук.

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Борис Эльфанд
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