«Психологический оазис»: Названы целебные свойства бани

Современная жизнь характеризуется перегрузками, поскольку люди постоянно заняты работой, социальными сетями и новостями. Мозг устаёт от постоянного потока информации. А баня помогает отвлечься от забот и сфокусироваться на ощущениях, отметила психолог Ирина Раменкова в Международный день бани, который празднуется 14 июня.

По её словам, жар — это своего рода вызов для человека, поскольку высокая температура является контролируемым стрессом. В такие моменты организм мобилизуется: сердце бьётся чаще, выделяются «гормоны радости» — эндорфины и энкефалины, которые являются естественными обезболивающими.

Контраст между жаром и холодом воспринимается как приятный шок и провоцирует выброс адреналина. В результате человек испытывает эйфорию, прилив энергии и ощущение бодрости. Кроме того, ощущение глубокого очищения легко переносится на психологический уровень: кажется, что из организма «смываются» усталость, негативные эмоции и тревога. В итоге баня очищает не только тело, но и душу человека, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».