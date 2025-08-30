С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать Оглавление Что изменится в законах для дачников с 1 сентября За что могут оштрафовать и изъять участок 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление Правительства РФ, которое определяет конкретные признаки неиспользования земельных участков. Они касаются в том числе хозяев дач и загородных домов. Что изменится в законах и как не лишиться собственности? 29 августа, 21:20 С 1 сентября появятся новые запреты для дачников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Что изменится в законах для дачников с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 31.05.2025 N 826 «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населённых пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». В нём перечислены конкретные критерии, по которым земельный участок может быть признан неиспользуемым. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Перечень критериев появился не просто так. Он разработан в рамках реализации Федерального закона № 307-ФЗ, который вступил в силу с 1 марта 2025 года. Этот закон определяет в том числе трёхлетний срок для освоения земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова перечислила критерии, по которым участок будет считаться неосвоенным. Первый — в течение трёх лет участком никто не пользуется в соответствии с целевым назначением. Второй — участок не очищается от мусора и сорняков высотой более 1 метра и более чем на 50%. Третий — если участок имеет целевое назначение ИЖС, то на нём в течение 5 лет должно быть зарегистрировано строение или в течение двух лет должны появиться признаки начала строительства. Если этого не происходит, то участок считается неосвоенным.

— Ещё один критерий, по которому участок будет признан неиспользуемым, — разрушение капитальных строений. А именно наличие на участке зданий и сооружений с признаками аварийного состояния (обрушения кровли, стен, разрушенные оконные или дверные проемы). Собственник должен принять меры по сносу или приведению в надлежащее состояние зданий в течение одного года со дня выявления проблемы, — рассказала Србуи Иващенко.

Она обратила внимание на то, что эти критерии оценки участка не применяются, если у владельца есть объективные причины, по которым он не мог привести в порядок свою собственность. Например, наложен арест (запрет на распоряжение), произошла чрезвычайная ситуация или недвижимость пострадала от стихийных бедствий.

За что могут оштрафовать и изъять участок

Чтобы избежать проблем, необходимо ухаживать за участком, своевременно очищая его от сорняков и бытового мусора, производить необходимые земляные работы, а если участок предназначен для ИЖС, то использовать его в соответствии с целевым назначением.

— На самом деле, как будет на практике происходить изъятие и насколько это реально, пока непонятно. Всё покажет судебная практика, которая будет складываться. Частную собственность у нас защищает закон. Скорее всего, на первых этапах собственники будут получать предупреждения. Также непонятно пока, кто будет фиксировать соответствующие нарушения. Но, для того чтобы спать спокойно, рекомендуется не запускать земельный участок. Достаточно несколько раз за сезон убирать сорняки и не допускать захламления, — отметила Полина Гусятникова.

Србуи Иващенко пояснила, что постановление не вводит новой процедуры изъятия собственности, а действует в рамках ст. 54.1 ЗК РФ и ст. 286 ГК РФ. Уполномоченный орган фиксирует наличие признаков неиспользования земельного участка и направляет собственнику уведомление с требованием устранить нарушение в разумный срок. Срок должен быть соразмерен нарушению.

Далее собственнику предоставляется время для устранения нарушений. По истечении срока проводится проверка исполнения предписания.

— И только при неисполнении требований уведомления в установленный срок уполномоченный орган обращается в суд с исковым заявлением об изъятии земельного участка и его продаже с публичных торгов. Изъятие без судебного акта недопустимо, — пояснила Србуи Иващенко.

Кроме того, для собственников дач и загородных домов действует целый ряд штрафов. Они составляют до 50 000 рублей для собственников, которые не содержат надлежащим образом свой участок.

Авторы Нина Важдаева