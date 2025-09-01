Россиянам с 1 сентября запрещено продавать землю отдельно от дачи

С 1 сентября в России вступил в силу закон №353-ФЗ, который вводит новые правила для владельцев дачных и садовых участков. Теперь продавать дом без земли или делить строения между собственниками нельзя. Об этом говорится во вступившем с 1 сентября законе 353-ФЗ от 31.07.2025.

«Раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража не допускается. <...> Собственник садового земельного участка или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нём жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и гаража», — говорится в законе.

Документ также ограничивает создание садовых участков там, где по закону нельзя заниматься огородничеством или садоводством. Речь идёт о землях сельскохозяйственного назначения, которые относятся к угодьям, а также о территориях населённых пунктов, где такие виды деятельности запрещены.

Помимо этого, закон уточняет ряд понятий, среди которых «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы». В нём также прописано разграничение регулирования коллективного и индивидуального садоводства.