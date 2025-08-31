«Закон обойти нельзя»: Бизнесменов предупредили о штрафах за отказ от русского языка

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о русскоязычных вывесках, который запретит бизнесменам использовать иностранные слова. Новый нормативный акт требует, чтобы вся информационная и рекламная продукция — вывески магазинов и офисов, указатели, таблички, карточки, упаковки товаров, объявления, меню и прочие материалы — были выполнены на русском языке. Либо придётся дублировать надписи на русском.

За нарушение закона для юридических лиц предусмотрены штрафы в диапазоне от 5000 до 10 000 рублей. При этом закон не требует переводить фирменные бренды. Названия жилых комплексов должны быть только на кириллице, за их неправильное оформление застройщиков могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 500 000 рублей. Исключение составляют ЖК, введённые в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Законодатели предоставили бизнесу время для адаптации. Однако пока многие предприниматели не спешат менять свою рекламу, обратил внимание адвокат Максим Калинов. По его словам, бизнес будет ждать до последнего, ведь штрафы пугают далеко не всех.

«Закон обойти нельзя, он требует обязательно использовать название на русском языке, но его можно продублировать на английском. Если речь идёт о каком-то товарном знаке, то его название можно указывать на английском», — отметил юрист в интервью РИА «ФедералПресс».