Путин подписал закон о защите и популяризации русского языка

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.

Закон позволяет размещение дополнительной информации на государственных языках республик и других языках народов России, при этом она должна полностью дублировать русскоязычный вариант, быть идентичной по содержанию и не заменять основной текст на русском языке.

Применение иностранных языков допускается исключительно при соблюдении условий: обязательного наличия русского перевода, полного соответствия содержания и одинакового оформления (шрифт, размер, цветовая гамма).

Для застройщиков действуют отдельные положения: наименования новых жилых комплексов должны выполняться исключительно кириллицей, а существующие названия объектов изменению не подлежат.

Установленные требования не распространяются на официальные наименования компаний, зарегистрированные торговые марки и международные бренды (например, McDonald's, IKEA, Apple). Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.