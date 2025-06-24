Путин подписал закон о защите и популяризации русского языка
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.
Закон позволяет размещение дополнительной информации на государственных языках республик и других языках народов России, при этом она должна полностью дублировать русскоязычный вариант, быть идентичной по содержанию и не заменять основной текст на русском языке.
Применение иностранных языков допускается исключительно при соблюдении условий: обязательного наличия русского перевода, полного соответствия содержания и одинакового оформления (шрифт, размер, цветовая гамма).
Для застройщиков действуют отдельные положения: наименования новых жилых комплексов должны выполняться исключительно кириллицей, а существующие названия объектов изменению не подлежат.
Установленные требования не распространяются на официальные наименования компаний, зарегистрированные торговые марки и международные бренды (например, McDonald's, IKEA, Apple). Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
Ранее Путин утвердил новый закон, расширяющий полномочия Межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом. Теперь комиссия может замораживать счета и имущество лиц, причастных к диверсиям или их финансированию.