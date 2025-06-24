Путин подписал закон о блокировке счетов диверсантов и их спонсоров

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, позволяющий замораживать счета и имущество лиц, причастных к диверсиям или их финансированию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Межведомственная комиссия по борьбе с терроризмом получила новые полномочия. Теперь она может блокировать активы тех, кого подозревают в диверсионной деятельности. Заморозка средств возможна только при наличии убедительных доказательств причастности к диверсиям или их финансированию. Изменения внесены в федеральный закон № 115-ФЗ, который регулирует противодействие отмыванию преступных доходов.

До настоящего времени подобные меры применялись исключительно в отношении террористических организаций, однако теперь их действие распространяется и на диверсионную деятельность, что приобретает особую актуальность для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и атомных электростанций.

Закон начнет действовать через 10 дней после официальной публикации. Эти меры направлены на усиление защиты стратегически важных объектов страны и повышение уровня национальной безопасности.