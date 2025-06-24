Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального многофункционального сервиса. Предполагается, что платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг.

Функционал сервиса не ограничится мессенджером — он также упростит доступ к госуслугам. Для этих целей платформу интегрируют с «Госуслугами» и ЕСИА.

С помощью этой универсальной цифровой среды можно будет предъявить документы для подтверждения возраста, льгот, а также обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницу, чтобы подписать документы электронной подписью и так далее. Также приложение станет платформой взаимодействия учащихся и преподавателей школ и колледжей.

Оператором должно быть российское юрлицо, а сам сервис должен быть создан на базе отечественного ПО. Также число ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек.

