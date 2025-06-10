Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса
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Госдума утвердила ключевой законопроект, открывающий путь к появлению в России собственного многофункционального цифрового сервиса, который объединит в себе функции национального мессенджера для переписки и звонков с широким спектром государственных и коммерческих услуг.
Новая платформа будет управляться исключительно российским юридическим лицом и базироваться на отечественном программном обеспечении. Важнейшим аспектом станет её глубокая интеграция с порталом «Госуслуги». Это не только положит конец анонимной регистрации, но и позволит пользователям подтверждать личность и привилегии (например, возраст или право на льготы) непосредственно через сервис, используя данные из официальных документов.
С помощью этой универсальной цифровой среды можно будет легко регистрироваться в отелях, подписывать документы электронной подписью, а также организовывать образовательные коммуникации между школьниками, студентами и преподавателями.
В Госдуме отмечали, что главным «ноу-хау» нового национального многофункционального сервиса будет его «бескомпромиссная борьба с анонимностью». За счёт этого платформа станет действительно безопасной. Цифровой ID заменит людям все их бумажные документы для подтверждения личности.