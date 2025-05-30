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30 мая, 14:07

Госдума 10 июня обсудит законопроект о создании многофункционального сервиса

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

10 июня Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы в России. Информацию об этом опубликовали в думскую электронную базу.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил в своём телеграм-канале, что цифровой ID заменит бумажные документы для подтверждения личности. Пользователи смогут идентифицироваться при заселении в гостиницу и подтверждении возраста. Планируется добавить электронные версии диплома, прав и полиса ОМС. Приложение будет безопасным и внесено в реестр отечественного ПО. Интеграция с «Госключом» обеспечит усиленную цифровую подпись. Сервис повысит цифровую безопасность и заменит иностранные мессенджеры.

В Госдуме раскрыли судьбу WhatsApp и Telegram в РФ после создания нового сервиса
В Госдуме раскрыли судьбу WhatsApp и Telegram в РФ после создания нового сервиса

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что новый национальный сервис будет бороться с анонимностью пользователей через интеграцию с «Госуслугами». Основное нововведение платформы — строгая политика идентификации пользователей, которая будет реализована благодаря тесному взаимодействию с порталом «Госуслуги».

Алиса Хуссаин
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