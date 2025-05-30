В Госдуме рассказали о главном «ноу-хау» цифровой платформы на «Госуслугах»
Депутат Горелкин: Цифровая платформа на «Госуслугах» обеспечит анонимность
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Новый национальный многофункциональный сервис, о котором заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, должен сделать шаг вперёд в борьбе с анонимностью пользователей. Основным «ноу-хау» создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, которая будет достигнута через плотную интеграцию с уже существующими «Госуслугами».
«Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, — за счет плотной интеграции с «Госуслугами». <...> По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто», — написал Горелкин в своём телеграм-канале.
Ранее в Госдуме предложили интегрировать в «Госуслуги» чат-бот, который сможет проводить первичную оценку симптомов и предоставлять рекомендации по профилактике заболеваний. Он поможет записаться к врачу, направит на обследование, даст рекомендации и расскажет о профилактике заболеваний на основании указанных симптомов.