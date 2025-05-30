В Госдуме рассказали о главном «ноу-хау» цифровой платформы на «Госуслугах»

Новый национальный многофункциональный сервис, о котором заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, должен сделать шаг вперёд в борьбе с анонимностью пользователей. Основным «ноу-хау» создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, которая будет достигнута через плотную интеграцию с уже существующими «Госуслугами».

«Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, — за счет плотной интеграции с «Госуслугами». <...> По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто», — написал Горелкин в своём телеграм-канале.