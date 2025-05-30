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30 мая, 13:48

В Госдуме рассказали о главном «ноу-хау» цифровой платформы на «Госуслугах»

Депутат Горелкин: Цифровая платформа на «Госуслугах» обеспечит анонимность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Новый национальный многофункциональный сервис, о котором заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, должен сделать шаг вперёд в борьбе с анонимностью пользователей. Основным «ноу-хау» создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, которая будет достигнута через плотную интеграцию с уже существующими «Госуслугами».

«Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, — за счет плотной интеграции с «Госуслугами». <...> По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто»,написал Горелкин в своём телеграм-канале.

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Ранее в Госдуме предложили интегрировать в «Госуслуги» чат-бот, который сможет проводить первичную оценку симптомов и предоставлять рекомендации по профилактике заболеваний. Он поможет записаться к врачу, направит на обследование, даст рекомендации и расскажет о профилактике заболеваний на основании указанных симптомов.

Полина Никифорова
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