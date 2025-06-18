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Регион
18 июня, 09:03

Совфед одобрил закон о создании в России национального цифрового сервиса

Обложка © council.gov.ru

Обложка © council.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон, который открывает путь к появлению в России собственного многофункционального цифрового сервиса. Этот сервис объединит в себе функции мессенджера для переписки и звонков с широким спектром государственных и коммерческих услуг.

Документ устанавливает, что оператором должно быть российское юрлицо, а сам сервис должен быть создан на базе отечественного ПО. Также число ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек.

В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера
В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера

Но функционал сервиса не ограничится мессенджером — он также упростит доступ к госуслугам: встроенный цифровой помощник будет подсказывать, что нужно сделать, подавать документы за пользователя и отправлять подтверждения прямо в чат. Для этих целей платформу интегрируют с «Госуслугами» и ЕСИА. Также приложение станет платформой взаимодействия учащихся и преподавателей школ и колледжей.

Александра Вишнякова
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