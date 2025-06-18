Совфед одобрил закон о создании в России национального цифрового сервиса

Совет Федерации одобрил закон, который открывает путь к появлению в России собственного многофункционального цифрового сервиса. Этот сервис объединит в себе функции мессенджера для переписки и звонков с широким спектром государственных и коммерческих услуг.

Документ устанавливает, что оператором должно быть российское юрлицо, а сам сервис должен быть создан на базе отечественного ПО. Также число ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек.