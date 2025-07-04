«Дьявол в деталях»: Почему бизнес не спешит выполнять указ Путина о смене вывесок
Эксперт Сигал: Бизнес не спешит менять вывески на иностранном языке из-за затрат
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Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 марта 2026 года отечественные компании будут обязаны сменить вывески на иностранном языке. Однако пока что бизнес не спешит выполнять решение главы государства, обратил внимание первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, первая причина кроется в высоких затратах.
Эксперт подчеркнул, что изменения требуют значительных расходов, выходящих за рамки только обновления вывесок. Компаниям придётся менять сайты, обновлять рекламные материалы и вносить множество других корректировок. Особенно проблематично изменить зарегистрированные бренды. Но есть и другая причина.
«Здесь, как говорится, дьявол кроется в деталях. Например, слово супермаркет, которое является, в общем-то, стопроцентным иностранным словом, можно применять или нет? У нас все магазины раньше были гастрономы, а супермаркетами стали», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.