«Оставим в покое культуру»: Президент Эстонии считает неразумным запрет русского языка

Неразумно запрещать в стране что-либо исключительно на основании того, что оно связано с русским языком. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу Delfi.

«Оставим в покое культуру, книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать только потому, что это на русском языке, я не считаю разумным», — сказал политик.

Во время беседы глава эстонского государства продемонстрировал свои навыки владения русским языком, отметив, что давно его не практиковал. Он отметил, что у русского языка богатая история даже в Эстонии, поскольку она с XX века «формирует культурную и языковую автономию» для различных народов.

«Но государственным языком, конечно, остаётся эстонский», — подчеркнул Карис.