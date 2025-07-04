«Оставим в покое культуру»: Президент Эстонии считает неразумным запрет русского языка
Алар Карис считает неразумным запрещать всё, что связано с русским языком
Обложка © ТАСС / Алар Карис
Неразумно запрещать в стране что-либо исключительно на основании того, что оно связано с русским языком. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу Delfi.
«Оставим в покое культуру, книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать только потому, что это на русском языке, я не считаю разумным», — сказал политик.
Во время беседы глава эстонского государства продемонстрировал свои навыки владения русским языком, отметив, что давно его не практиковал. Он отметил, что у русского языка богатая история даже в Эстонии, поскольку она с XX века «формирует культурную и языковую автономию» для различных народов.
«Но государственным языком, конечно, остаётся эстонский», — подчеркнул Карис.
А вот на Украине ситуация другая. Сейчас там ломают голову над тем, как можно заменить все русские слова среди спортивных терминов. К примеру, футбол предлагают называть «копаний м’яч», а баскетбол — «кошиківка». Это особенно забавно выглядит на фоне того, что даже высшее военное командование в стране общается на русском языке.