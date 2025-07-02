Копаний м’яч и гаківка: На Украине предложили избавиться от «языка москалей» в спорте

На Украине предложили заменить на мову русские заимствования в спортивной терминологии. С инициативой выступила некая блогерша из Харькова Алина Острожская, которая в соцсетях именует себя «филологиней». Девушка призвала украинизировать спорт.

Так, она предложила называть футбол «копаний м’яч», хоккей — «гаківка», теннис — «сітківка», волейбол — «відбиванка», баскетбол — «кошиківка», лыжный спорт — «лещетарство». В комментариях к её посту некоторые пользователи уже возмутились, что это не никакая не мова, а западноукраинский сленг, так называемый «галицкий говор». Подписчики «филологини» задали ей вопрос, а откуда возникла вообще такая затея, или вопрос решался по принципу — лишь бы назло «москалям». А кто-то пошутил, что пора украинизировать и русский мат.