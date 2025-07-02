Копаний м’яч и гаківка: На Украине предложили избавиться от «языка москалей» в спорте
Украинская блогерша призвала перевести на мову русские термины в спорте
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На Украине предложили заменить на мову русские заимствования в спортивной терминологии. С инициативой выступила некая блогерша из Харькова Алина Острожская, которая в соцсетях именует себя «филологиней». Девушка призвала украинизировать спорт.
«Филологиня» Алина Острожская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alina_ostrozka
Так, она предложила называть футбол «копаний м’яч», хоккей — «гаківка», теннис — «сітківка», волейбол — «відбиванка», баскетбол — «кошиківка», лыжный спорт — «лещетарство». В комментариях к её посту некоторые пользователи уже возмутились, что это не никакая не мова, а западноукраинский сленг, так называемый «галицкий говор». Подписчики «филологини» задали ей вопрос, а откуда возникла вообще такая затея, или вопрос решался по принципу — лишь бы назло «москалям». А кто-то пошутил, что пора украинизировать и русский мат.
Ранее бывший боец ВСУ заявил, что украинские командиры общаются между собой на русском. Законодательные запреты не смогли этого изменить.