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3 мая, 02:19

Украинизация Европы продолжается, её не остановить — венгерский аналитик

Венгерский аналитик Кошкович заявил о неизбежности украинизации Европы

Флаги ЕС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Флаги ЕС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, заявил о стремительном процессе «украинизации» Европы, который, по его мнению, может привести к серьёзным последствиям. Эксперт отметил, что наблюдал схожие тенденции в Киеве с 2014 по 2022 годы, что в итоге обернулось трагедией.

«То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить», — написал он в соцсети X.

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Ранее сообщалось, что ЕС опасается выхода США из переговорного процесса по Украине. На этот случай страны Евросоюза начали разработку «плана Б», который позволит сохранить экономическое и политическое давление на Россию.

Андрей Васильев
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