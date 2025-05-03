Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, заявил о стремительном процессе «украинизации» Европы, который, по его мнению, может привести к серьёзным последствиям. Эксперт отметил, что наблюдал схожие тенденции в Киеве с 2014 по 2022 годы, что в итоге обернулось трагедией.

«То же самое касается Северной и Западной Европы. У меня нет уверенности, что это можно остановить», — написал он в соцсети X.