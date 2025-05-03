Финансовые последствия конфликта на Украине после его завершения в пользу России лягут на плечи Европы. Об этом заявила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

По мнению политика, Европа совершила ошибку, не предприняв собственных активных дипломатических шагов по урегулированию ситуации на Украине. Соединённые Штаты же, по её словам, заблаговременно позаботились об этом и обезопасили свой бюджет соглашением по недрам.