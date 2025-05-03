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Регион
2 мая, 21:13

Вагенкнехт: Европе придётся платить за проигрыш Украины, в отличие от США

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Финансовые последствия конфликта на Украине после его завершения в пользу России лягут на плечи Европы. Об этом заявила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

По мнению политика, Европа совершила ошибку, не предприняв собственных активных дипломатических шагов по урегулированию ситуации на Украине. Соединённые Штаты же, по её словам, заблаговременно позаботились об этом и обезопасили свой бюджет соглашением по недрам.

«США обеспечили себе доступ к сырьевым ресурсам Украины… Серьёзным промахом Европы является то, что она сама не предпринимала активные дипломатические усилия и теперь будет вынуждена платить по счетам за проигранную опосредованную войну», — возмутилась Вагенкнехт в соцсетях.

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Напомним, США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам 1 мая. По оценкам Дональда Трампа, эта сделка может принести США более 350 миллиардов долларов. Еврокомиссия заявила, что не видит в сделке угрозы, но ожидает от Киева выполнения обязательств перед ЕС.

Антон Голыбин
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