В ЕС напомнили Киеву о старых обязательствах на фоне ресурсной сделки с США
Зубер: ЕК надеется на дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС по минералам
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Еврокомиссия заявила, что соглашение между США и Украиной по недрам не вызывает у них опасений. При этом Брюссель ожидает, что Киев продолжит выполнять свои обязательства перед ЕС, в частности, в рамках меморандума о взаимопонимании по стратегическим ресурсам, действующего с 2021 года. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Леа Зубер.
«Сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года», — заявила Зубер в разговоре с журналистами.
К слову, четыре года назад Киев и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнёрстве в области критически важных сырьевых материалов и аккумуляторов. ЕС отметил «огромный потенциал Украины» для декарбонизации, что должно помочь сделать ЕС вторым по величине производителем аккумуляторов после Китая.
Напомним, США и Киев заключили соглашение о добыче природных ресурсов на украинской земле. Документ охватывает извлечение нефти, газа, алюминия и других полезных ископаемых. Дональд Трамп заявил, что соглашение принесёт стране более 350 миллиардов долларов. Однако западные эксперты уже назвали этот договор «худшей сделкой» в истории США.