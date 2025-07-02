Студия Rockstar начала искать переводчика на русский язык для GTA 6

Компания Rockstar Games, разработчик знаменитой серии Grand Theft Auto, объявила о поиске специалистов для локализации предстоящей GTA VI на различные языки, включая русский. На это указывает опубликованная вакансия, обнаруженная инсайдером ben в соцсети X.

Согласно информации компания ищет специалиста по локализации маркетинговых материалов. В обязанности кандидата войдёт консультирование команды для обеспечения точности перевода, проверка качества готовых продуктов на соответствие стандартам и взаимодействие с разработчиками.

Действие Grand Theft Auto VI будет происходить в современном Вайс-Сити, расположенном в вымышленном штате Либерти Сити. Сюжет сфокусируется на криминальной паре — Лусии Каминос и Джейсоне Дювале, вовлечённых в масштабный преступный заговор. По ходу повествования им предстоит взаимодействовать с различными второстепенными персонажами, преследующими собственные цели.

Выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Первоначально релиз ожидался осенью 2025 года, но впоследствии дата была перенесена. Игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S.